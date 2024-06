‘Basta de hipocresía’, responde Loret de Mola a AMLO luego de que el Presidente negó haya ordenado a la UIF investigar al periodista

CDMX.- Carlos Loret de Mola respondió hoy a través de su columna al presidente Andrés Manuel López Obrador a dejarse de hipocresías luego de que el mandatario negó haber dado instrucciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar al periodista, a su esposa, a Víctor Trujillo “Brozo” y a Latinus.

“Basta de hipocresía”, aseveró Loret de Mola usando una frase del propio Presidente y acusó a este sexenio de persecución contra quienes exhiben su corrupción

“Este gobierno no persigue a los corruptos. Persigue a los que exhibimos a los corruptos”, escribe el periodista.

En su artículo de “Historias de Reportero”, el conductor de Latinus, cuyo noticiero nocturno fue puesto en pausa desde la semana pasada, acusa que las investigaciones abiertas son una venganza por haber investigado la corrupción de gobierno de López Obrador.

“Si en Latinus no hubiéramos publicado los videos de sus hermanos y su secretario particular jugueteando con dinero en efectivo, la mansión de su hijo José Ramón en Houston y las grabaciones telefónicas que exhibieron la red de tráfico de influencias de sus hijos Andy y Bobby, esto no estaría pasando.

“Es una venganza. Una venganza que tiene una estrategia muy clara: ir subiendo paulatinamente el nivel de acoso”, refiere.

La investigación contra los periodistas, así como a la esposa de Loret y a empresas de Latinus fue dada a conocer este fin de semana por la periodista Peniley Ramírez en su columna que publica en Reforma.

Desde el 14 de junio, dos semanas después del triunfo de Morena en las urnas, Loret de Mola informó que el noticiero a su cargo en Latinus sería suspendido por dos meses, lo que generó especulaciones sobre su salida del aire.

“Hoy es nuestro último programa antes de las vacaciones de verano. Estaremos de vuelta en agosto con este noticiario. Habrá muchas, muchas cosas de que hablar para entonces y aquí nos encontraremos. Como nos gusta decir, ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea”, dijo en aquella ocasión sin dar más detalles.