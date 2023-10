Jorge Vilda dice que sí, pero no... Admite que habló con el hermano de Jenni Hermoso

Lo anterior, justificando que quería “bajar el suflé” porque notó a Jenni “nerviosa y agobiada” razón por la que, además, no quiso acercarse a ella.

Sin embargo, aunque Vilda reconoció que sí habló con el familiar de la española en el avión de vuelta a España, dijo que esa acción no tuvo nada que ver con un mandato del expresidente de la RFEF Luis Rubiales, sino que, lo hizo por “motu proprio” (iniciativa propia).

Con respecto al momento en que le dio Rubiales el beso a Jenni Hermoso, el exseleccionador ha sostenido que no lo vio, si bien ha reconocido que notó una diferencia entre el ambiente que había con las jugadoras en el estadio en el que se jugó la final y el que había luego en el avión de vuelta, que ha dicho, era más tenso, y fue en ese momento en el que vio que la del jersey número 10 , estaba mal.

Posteriormente, aclaró que durante el viaje estuvo sentado detrás de Rubiales y que presenció y escuchó reuniones en el avión, en las que se hablaba del beso pero que no intervino en ninguna.

Es importante recordar que en su declaración, Rubiales afirmó que Jorge Vilda se acercó con el hermano e incluso, citó las palabras que el mismo exseleccionador le dirigió:

“Yo no sabía ni que el hermano venía en el avión. Yo me enteré después porque Jorge Vilda, que venía sentado detrás mía me dijo: ‘Vengo de hablar con el hermano de Jenni, que es un tío razonable y tal, y va a hablar con ella (sic)”.