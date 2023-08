La actividad terminará hasta el 2 de agosto, antes de tomarse un día de descanso y retomar la que será su última serie ante los Diablos Rojos del Estado de México en Toluca, los líderes indiscutibles de la Zona Sur que ya tienen su pase asegurado en la batalla.

Hasta el momento de redactar esta nota, los de Saltillo suman 44 juegos ganados y 39 perdidos, con diferencias mínimas por debajo de los Tecolotes de los Dos Laredos, quienes tienen la cuarta posición con 45 y 36 respectivamente.

El top tres lo inauguran, justamente, los de Tijuana quienes durante mucho tiempo -la gran parte de la campaña- acapararon la posición uno (47-37).

Los sublíderes son los Sultanes de Monterrey con 47 victorias y 36 derrotas, mismos números que la otra novena coahuilense que se posiciona en la cima, los Algodoneros de la Unión Laguna.

Si hoy se definieran los primeros playoffs, iniciarían de la siguiente manera:

6° vs 1°: Durango vs Laguna

5° vs 2°: Saraperos vs Sultanes (el Clásico del Norte)

4° vs 3° Tecos vs Toros

De ahí, resultarían cuatro ganadores: los primeros tres lugares y el mejor perdedor. Entre ellos comenzaría la pelea en las Series de Zona donde se enfrentaría el mejor perdedor frente al 1° y el 3° vs el 2°.

Finalmente, de ahí se desprendería el campeón de zona que se haría del trofeo Aro de Pelota para disputarse la Copa Zaachila con el campeón de la Zona Sur.

Al otro lado del país, los primeros playoffs serían:

6° vs 1° Tigres vs Diablos

5° vs 2° Leones vs Olmecas

4° vs 3° Pericos vs El Águila de Veracruz.

Todos ellos siguiendo el mismo procedimiento.

Cabe mencionar que en el sur, las estadísticas no podrán quitarle su boleto a los Diablos, a los Olmecas, a Puebla y a Veracruz, quienes ya tienen los dos pies bien sentados en la siguiente fase.