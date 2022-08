Lewandowski marca su primer doblete en Barcelona

El alemán Ter Stegen portó el gafete de capitán cuando los cuatro oficiales ( Gerard Piqué , Sergio Busquets , Jordi Alba y Sergi Roberto ) no estuvieron en el campo de inicio.

Este triunfo le da una alegría al Barca, que tiene la amargura de que por segunda jornada consecutiva no ha podido contar con su estelar refuerzo Jules Koundé, quien no ha podido ser inscrito en la Liga debido a que el equipo no tiene espacio en su masa salarial.

El conjunto txuri urdin se desinfló luego de aceptar el segundo tanto de Dembélé y se quedó en la 10ma posición con tres puntos.

