Inicia hoy jueves 2 de febrero, con Cuba vs Curazao 9:30 AM, México vs dominicana 11:00 AM, Colombia vs Puerto Rico 2:00 PM y Venezuela vs Panamá 7:30 PM.

Viernes 3 de febrero: Panamá vs Colombia 12:00 PM, dominicana vs Cuba 1:30 PM, Curazao vs México 5:00 PM y Puerto Rico vs Venezuela 6:30 PM.

Sábado 4 de febrero: Curazao vs Panamá 9:30 AM, Puerto Rico vs dominicana 1:00 PM, Colombia vs México 2:00 PM y Cuba vs Venezuela 6:30 PM.

Domingo 5 de febrero: Colombia vs Curazao 12:00 PM, México vs Cuba 1:30 PM, Puerto Rico vs Panamá 5:00 PM y dominicana vs Venezuela 6:30 PM.

Lunes 6 de febrero: Cuba vs Colombia 9:30 AM, dominicana vs Panamá 1:00 PM, Curazao vs Puerto Rico 2:00 PM y México vs Venezuela 6:30 PM.

Martes 7 de febrero: Cuba vs Puerto Rico 12:00 PM, Panamá vs México 1:30 PM, Colombia vs dominicana 5:00 PM y Venezuela vs Curazao 6:30 PM.

Miércoles 8 de febrero: Panamá vs Cuba 9:30 AM, Curazao vs dominicana 1:00 PM, Puerto Rico vs México 2:00 PM y Venezuela vs Colombia 6:30 PM.

PLAYOFFS: jueves 9 de febrero; Semi-Final B 2:30 PM y Semi-Final A 6:30 PM.

Y viernes 10 de febrero. Por el tercer y cuarto lugar 1:30 PM y Final de la Serie 6:30 PM.

EL CUERPO TÉCNICO DE MÉXICO

Los Cañeros de Los Mochis están en Venezuela, en la Serie del Caribe Gran Caracas Venezuela 2023, en el Estadio que tiene capacidad para 40 mil aficionados.

El equipo representante de México, tiene de mánager a un venezolano, José “Cheo” Moreno, quien es auxiliado por Oswaldo Morejón como coach de banca, su coach de pitcheo es Jesús Manzo y el coach de primera base es Víctor Bojórquez.

El resto del cuerpo técnico lo componen Michel Abreu, Giovanni Carrara, Francisco Villegas, Juan Carlos Gaxiola, Carlos Cevallos, Carlos Moreno y Francisco Mejía.

LEONES DE CARACAS, ÚLTIMO EN CALIFICAR

El infielder de los Rockies de Colorado, Harold Castro el lunes conectó un cuadrangular de oro en el décimo primer inning del Juego 6 de la final que les otorgó a los Leones del Caracas su título número 21 en su historia, venciendo por 7-6 a los Tiburones de La Guaira. Eso hizo que el Estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas estallara en algarabía.

Castro se quedó viendo todo el recorrido de su batazo, hasta que aterrizó en las gradas del jardín derecho. Luego, comenzó a golpearse el pecho y trotar de lado hacia la inicial, mientras los fans del Caracas continuaban celebrando su título.

Lo mejor del recorrido de las bases de Castro fue cuando se frenó en seco antes de pisar la antesala, para apreciar y disfrutar frente a su público.

El venezolano gozó cada segundo del triunfo, luego fue recibido por sus compañeros y la mascota del club, para acompañarlo en los últimos 90 pies hacia el plato, donde el resto del equipo explotó de emoción.

El campeón de Venezuela fue el último en calificar a la Serie del Caribe, ese triunfo les dio a los Leones del Caracas su primer título desde la temporada 2009-2010 y se ganaron el derecho a representar su país en la Serie del Caribe del 2023, que inicia hoy jueves.