Mandan a Cruz Azul, Pumas y Atlas de regreso a México en la Leagues Cup

Por falta de pegada, Cruz Azul y Pumas no pudieron sortear sus enfrentamientos respectivos ante Charlotte FC y Querétaro . Ahora tendrán que volver a casa lamentándose por una eliminación anticipada en la Leagues Cup.

Pumas, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, perdió su segundo partido de Leagues Cup y volverá a casa a planear la continuación del Apertura.

La derrota de los universitarios se suma a la de Chivas y Cruz Azul para dejar a la Leagues Cup sin tres de los cuatro equipos más populares de México.

Mohamed, igual que Ferretti, minimizó las eliminaciones de los equipos mexicanos en el torneo.

“Es normal que ocurra algo así porque estás 20 días fuera, como en un mundial, no es lo mismo que estar en casa. Si fuese visita recíproca no sería lo mismo. No es un enfrentamiento justo”, dijo el entrenador.

SE ESFUMA TRIUNFO DEL ATLAS

El argentino Gustavo Bou firmó un doblete, el Revolution de Nueva Inglaterra se levantó de una desventaja de dos goles y en penales derrotó 8-7 al Atlas para instalarse en los octavos de final.

El argentino Mateo García abrió el marcador a los ocho minutos y el ecuatoriano Jordi Caicedo le siguió a los 11 para los Zorros, pero Bou descontó a los 30 y niveló el encuentro con otra anotación a los 79.