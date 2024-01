México en los Juegos Olímpicos: este será el presupuesto de los atletas mexicanos para París 2024

CONADE NO DARÁ BECAS A DEPORTISTAS ACUÁTICOS Y ANA GUEVARA REVELA LAS RAZONES

La exvelocista Ana Gabriela Guevara, aseguró que por un tema legal no otorgará becas a deportistas acuáticos para su desarrollo rumbo a París 2024.

“A mí me duele el corazón de no poderles dar lo que les corresponde por beca y que los estímulos por sus resultados no se pudieron otorgar, mencionó Ana Guevara”.

Sin embargo, Ana reiteró que en el caso de que ellos otorguen el dinero, la autoridad fiscalizadora les cobrará a ellos el haberlo hecho. Aunque no podrán ayudar a los deportistas con el presupuesto federal, no se eximen de los estímulos del presidente López Obrador y la iniciativa privada.

GUEVARA NO LE DA VALOR A LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe ya no se usan como tabulador para otorgar las becas de Conade, y la razón es porque se considera que ha decrecido el nivel de la justa regional.

“El tabulador de los Juegos Centroamericanos se eliminó porque no era atractivo que se estuviera erogando tanto dinero por esa competencia. Si bien es un torneo que es referente para nosotros, pero hay que reconocer que el nivel deportivo de los Juegos Centroamericanos decreció mucho”, declaró Guevara.

Al igual mencionó, que países como Cuba que llegaban con un muy buen nivel, siendo un país referente y aplastante, ya no tiene el mismo nivel que tenía antes.