México vs Ghana: Jaime Lozano afirma que Guillermo Ochoa es el mejor, pero no intocable

Entre las dudas que saltan por el futuro de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana, Jaime Lozano, técnico del Tricolor, negó que el guardameta del Salernitana fuera intocable, sin embargo, aseguró que es el mejor portero del momento para México, aunque esto no lo exhime de seguir compitiendo por su lugar.

El entrenador del combinado azteca dio rueda de prensa previo al enfrentamiento entre la Selección y Ghana que se llevará a cabo este sábado 14 a las 5 de la tarde.

“Pues pase lo que pase no, pero me parece que hoy es el mejor, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo, lamentablemente no ha tenido un buen arranque con el Salernitana, pero Memo sigue jugando a un gran nivel, por eso está en Italia, no es una liga menor, tenemos que estar listos para cualquier cosa.

“Él viene sabiendo que no va a jugar pase lo que pase, a lo mejor el mensaje hacia afuera es ese, pero no, él tiene que competir”, dijo Lozano, previo al juego contra Ghana.

En dicha conferencia, Lozano reveló que la convocatoria de los cuatro porteros: Luis Ángel Malagón, Toño Rodríguez y Julio González, además de Ochoa, es con la intención de tener al perfil ideal que compita con el puesto que ya tiene “asegurado” Paco Memo.