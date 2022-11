La fiebre mundialista está en su máxima potencia, ya que el día de ayer comenzó el Mundial de Qatar 2022 , con el partido inaugural de Qatar vs Ecuador en el que el equipo sudamericano venció al equipo local 2-0, con anotaciones de Enner Valencia.

Sin embargo, para los mexicanos el mayor interés del torneo, evidentemente es el desempeño de la Selección, por lo que ya es una tradición que se recurra a las predicciones para saber como les irá.

En este caso, uno de los “videntes” más recurridos es el “Brujo Mayor” por lo que el comediante y Youtuber, Lalo Elizarrarás fue a visitarlo con la intención de conocer el futuro desempeño de México en el mundial de Qatar.

El Brujo Mayor comentó que tiene 60 años trabajando como Brujo y que diferentes medios como Televisa, recurren a él para que realice ciertas predicciones.

Posteriormente en la entrevista comenzó con las predicciones mundialistas para la Selección Mexicana, con el primer encuentro México ante Polonia y dijo que está casi seguro que se le gana a Polonia. “Contra Polonia lo ganamos, gana por un gol con mucha dificultad”, expresó.

En el partido contra Argentina menciona que desgraciadamente ahí si vamos a perder por 2 goles, por lo que Lalo agregó que en ese encuentro se espera una derrota.

Para el tercer encuentro contra Arabia Saudita, el Brujo expresó que ese será un buen partido y que pueden empatar, por lo que Lalo menciona que la Selección tendría 4 puntos por la victoria y el empate por lo que se tendrán que combinar resultados para poder pasar a la siguiente fase.

El comediante le pide que si le puede decir su predicción acerca de que si México podrá pasar a la siguiente ronda, por lo que el Brujo haciendo uso de las cartas del Tarot, realiza su predicción.

El Brujo menciona que la Selección se regresa y no pasa a Octavos de Final y agrega que es algo que no quisiéramos nadie, y que vuelven con muchos regalos pero no pasan de grupos.

Lalo en un tono decepcionado, también le pregunta sobre el posible ganador del Mundial, mencionando a los equipos favoritos como Argentina, Francia, Alemania y Brasil, pero al partir las cartas, dice que Alemania no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero que la competencia está muy cerrada por lo que no puede dar ningún adelanto pero que de acuerdo conforme vaya avanzando el torneo se podrá hacer alguna predicción.

Concluye El Brujo expresando que hay que estar con mucha fuerza para apoyar a la Selección y que mañana en el programa Hoy de Televisa hará un mantra de protección