¡Regresa a Saltillo con mucha comedia! Se confiesa Adal Ramones sobre ser ‘Otra Vez Papá’

“Hace como 3 meses o 4 si acaso me dijo mi mujer Karla, la que me hizo otra vez papá en la vida real “¿y la obra? ¿Cuándo piensas ponerla? Son dos actores nada más, es un hombre y una mujer” y le dije “estaría bien es el momento” y se dieron las cosas”, platicó el reconocido conductor.

‘Otra Vez Papá’ en la Vida Real y con la obra de teatro, escrita por Daniel Dátola. Tuve este libreto este texto, l o tuve hace poquito más de 6 años, porque primero tuve el libro en la mano, primero fue libro y luego el mismo autor Daniel escribió la obra de teatro basado en su propio libro. Y yo lo leí tanto el libro como la obra de teatro y dije ‘no era el momento’. Apenas estaba recién casado con Karla. Dije ‘Otra Vez Papá’ sí me quedará, pero no es el momento y entonces son decisiones importantes cuando guardas un proyecto, porque se te puede cebar, alguien lo puede comprar o alguien lo hace, entonces dije este no lo guardo lo dejo aquí y compré otros hicimos obras de él van dos guiones que hacemos.

Hizo en énfasis en que es una obra para todo público, no sólo para papás e hijos. “ La obra no es sólo para papás con hijos, es para todo el público y sino quieres tener hijos la obra la vas a reforzar en no querer y si quieres re refuerza la idea, es para todo público”, explicó.

¿CÓMO HA SIDO REGRESAR AL TEATRO EN UNA HISTORIA CON TANTAS COINCIDENCIAS?

Casi el 90% me pasó a mí, si al cazo la única diferencia entre ‘Arturo López’ y yo es que él no se esperaba que iba a ser papá, entonces para él es un shock y yo en mi vida real yo si quería tener más hijos, cuando me caso con Karla, que le llevo 24 años, la misma edad que le llevo a Ana Belena, cuando yo la conozco y me enamoro y veo que los dos estamos enamorados yo soy el primero que le dijo le dije “me vas a dar un hijo” y ya lo decreté, como decreté a Paola todo igual como lo he hecho en mi vida, así decreté el talk show.

¿CÓMO ES TRABAJAR EN EL ESCENARIO CON ANA BELENA?

Es padrísimo, fíjate las coincidencias tuve mi primer zoom con ella, para ver como lee porque vibras a la actriz desde ahí, pero yo leí y dije sí. Le hablé a la directora ‘a mí me gustó como leyó, chécala tú’. Y me dice yo creo que con los ensayos y Ana Belena tenía unas circunstancias muy parecidas, tenían la misma edad, se casaron las dos que ya tenían hijos de otro matrimonio yo ya tenía 2 y su esposo una niña, y ahora tengo hijos con Karla y Ana tiene su hijo de su esposo, y luego las dos están tramitando sus pasaportes españoles de sus hijos y luego las dos tuvieron spa de uñas y yo no puede ser tanta coincidencia y le dije tienes que ser tú, y nos sale muy bien en escena. Es un monologo teatralizado, no de stand up, porque rompe la cuarta pared y habla con el público, es otra técnica y otra manera de hablar.