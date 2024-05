¡No puede el América! Las Águilas vuelven a sufrir contra su coco, el Pachuca

América no encontraba el camino. No se acercaba a la portería contraría y estaba más preocupado por defender su meta. Pero una jugada por la banda derecha, que parecía no traer nada, terminó con un centro exacto de Javairô Dilrosun y un cabezazo de Henry Martín, para igualar el marcador 1-1 cuando el reloj ya marcaba el tiempo de compensación.

Con información de Mediotiempo