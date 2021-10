‘No puedo moverme... ni siquiera caminar’, confiesa Haaland

El DT del Borussia Dortmund, Marco Rose, habló tras la victoria en el Campeonato de Alemania, sobre la recuperación de Erling Haaland. El astro amarillo ha sufrido una lesión en el muslo y es probable que se pierda partidos con la selección de Noruega.

“¿Ir a la selección? Mi trabajo no es acabar con la esperanza de la gente. Todo lo que puedo decir es que ha estado tratando de volver durante días. Cualquiera que lo conozca sabe que siempre es el primero en querer salir al campo. No llegó a la Champions League y hoy (después del partido contra el Augsburgo del sábado) tampoco. Me dijo: ‘Señor, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero, ni siquiera caminar’, admitió Rose tras la victoria del Dortmund.

Este viernes, Noruega viajará para enfrentarse a Turquía en la séptima ronda de las Eliminatorias. El equipo ocupa el segundo lugar con 13 puntos, mientras que los turcos aparecen en el tercer lugar con 11. Además de este choque, la selección noruega también se enfrentará a Montenegro el próximo lunes.

Sin embargo, Haaland no participaría en estos duelos.