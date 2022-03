Qatar 2022, el Mundial forastero

Qatar sigue en construcción para la Copa del Mundo. No han acabado avenidas, hoteles, departamentos; a marchas forzadas siguen desarrollando Doha, la capital del país, que está empeñada en demostrar su poderío y que el Mundial 2022 es su carta de presentación más poderosa.

El m iércoles se probó el penúltimo estadio, fue el Education City, y debe preocupar a los organizadores de la Copa del Mundo que tan poca gente se involucre en el futbol. Primero fue en la Copa Árabe, que sirvió como ensayo y donde solamente prendieron los partidos de la selección local, llevando un promedio de 30 mil aficionados por partido, pero cuando no aparecía, existieron entradas de mil 500 personas... Dos mil, tres mil. Sólo fue en la final, que disputaron Túnez y Argelia, cuando llevaron más de 60 mil. Es decir, entradas raquíticas y nulo interés por el futbol. Algo que se demostró en la doble cartelera de ayer: Croacia vs. Bulgaria y Qatar vs. Eslovenia. No fueron más de dos mil personas a verlos, aunque estuvieran los subcampeones mundiales, con todo y Modric y Perisic.

Lo mejor para la FIFA y los árabes es que ya se han solicitado más de 1.2 millones de entradas para el Mundial. Claro, todo dependerá de cómo se sortea el viernes, para asignarlas.

Pero los aficionados que habrán de convertir a Qatar 2022 en el Mundial forastero deben tener garantías de diversión, algo que hasta ahora no cede el Gobierno qatarí. Alcohol prohibido, estadios sin cerveza, sobre el Fan Fest todavía se discute si venderán bebidas con alcohol... En fin, es un lugar que está estrictamente controlado. El choque cultural es otro tema en el que deben tener más relajación, porque no lo han podido entender —y no tendrían por qué—, pero si se trata de “vender” su honor por quedar bien, pues adelante.

Qatar es el país menos fundamentalista del Medio Oriente. Hay apertura en muchas cosas, pero siguen fieles a sus tradiciones y religión. Así como se ven mujeres con escotes y hombres con camisas sin mangas, también se ve a mujeres con burkas, siempre atrás de su marido.

Sólo faltan cinco equipos para completar la cuota de 32. Estados Unidos y México seguramente consiguieron ayer su pase oficial, más los del repechaje intercontinental y el ganador de Gales vs. Escocia o Ucrania. Así será el sorteo del viernes, con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como protagonistas de una despedida obligada del Mundial en una tierra extraña al fútbol, con público que no parece entender este bello deporte.

Lo lograron los árabes, quisieron comprar al Real Madrid, al Barcelona, pero no pudieron. Por eso, apostar por el Mundial les ha resultado muy satisfactorio. Ahora, hay que ver si el pueblo qatarí, ese que no paga impuestos por ley, tiene el interés de acudir a los ocho estadios mundialistas, siete construidos exprofeso para el torneo.