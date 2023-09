Selección Mexicana: ¿quién le entra si corren a todos?

El futbol mexicano afronta una crisis de grandes nombres; los que siguen siendo convocados no dan el ancho en cuestión de liderazgo y en todas las líneas han salido a deber a la afición que aclama un cambio generacional.

Aunque hay nuevos elementos que han lucido, como El “Chino” Huerta o Jordi Cortizo, además de que se pude rescatar el regreso de Raúl Jiménez, la verdad es que los que siguen fijos no parecen tener la respuesta.

Por eso se propone aquí a algunos futbolistas no convocados por el Jimmy Lozano que pueden ser los sustitutos en cualquier momento, de continuar la situación.

Comenzando por la portería. Guillermo Ochoa ha sido un pilar en la posición durante años, y encontrar un reemplazo adecuado ha sido una tarea complicada. Sin embargo, en medio de esta búsqueda, surge la figura de Miguel Jiménez, el arquero de las Chivas.

Jiménez, de 33 años, ha estado ocupando la posición de portero titular en el Rebaño Sagrado durante meses, demostrando ser uno de los cancerberos menos goleados en el Apertura 2023. Su seguridad bajo los tres palos y su experiencia podrían convertirlo en una opción viable para competir con Ochoa por el puesto de portero titular.

QUIÉN PARA OCUPAR LA DEFENSA

Aquí no parece haber mucho cambio y tampoco hay grandes debutantes con la capacidad, así que, hablando de no convocados, César Montes sería un referente en el centro de la defensa, y podría ser acompañado por su ex compañero de Rayados, Héctor Moreno, brindando una sólida pareja de centrales con experiencia.

Por la lateral izquierda, Gerardo Arteaga se presenta como una opción titular, mientras que en el lado derecho, Jorge Sánchez se postula como la primera opción. Sánchez acaba de concretar su traspaso al Porto después de no adaptarse al Ajax, lo que podría ofrecerle una experiencia internacional valiosa que podría ser aprovechada.

EL MEDIO CAMPO AZTECA Y SUS EMERGENTES

El mediocampo de la selección mexicana estaría liderado por Luis Chávez, quien recientemente debutó con el Dinamo de Moscú y está ansioso por adaptarse rápidamente al fútbol ruso. Chávez se uniría a Víctor Guzmán y Marcel Ruiz en el centro del campo, formando un trío que combina juventud y experiencia.

Aunque se había especulado con la inclusión de Marcel Ruiz en la selección mayor, parece que el futbolista de Toluca jugará inicialmente con la Sub23 de México, pero su potencial no se descarta para futuras convocatorias.

EL ATAQUE

En la delantera de la Selección Mexicana, se perfilan algunos nombres interesantes. Henry Martín se establece como el centro delantero principal, respaldado por Julián Quiñones e Hirving Lozano. Este último, quien estaría cerca de dejar el Napoli y regresar al PSV, aportaría su velocidad y capacidad de desequilibrio a la ofensiva del equipo.

Y si cambia toda la alineación, no hay que olvidar que bien puestos para jugar están Diego Lainez, quien se recupera de una lesión; Sebastián Córdova, quien fue figura en el campeonato de Tigres, mientras que Ozziel Herrera apenas tuvo actividad con la U de Nuevo León.

México volverá a la actividad durante la Fecha FIFA del mes de octubre al enfrentar a dos selecciones que acudieron a la última Copa del Mundo Qatar 2022. Primero se medirá ante Ghana el 13 de octubre y, cuatro días después, chocará contra Alemania, ambos juegos a celebrarse en los Estados Unidos.