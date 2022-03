Sorpresivo cambio en el banquillo del Saltillo Soccer

Julio García ha dejado de ser el director técnico de los Coyotes del Saltillo Soccer, la cancha coahuilense se encuentra sorprendida ante tal hecho, pues el ahora exdirector técnico venía teniendo una magnífica actuación como timonel de la Doble S.

Durante la gestión de García, el equipo se mantuvo como firme candidato al título en cada torneo. En la presente campaña, los Coyotes marchan en la parte alta de la Liga TDP, tienen 19 victorias en 21 cotejos y no conocen la derrota, además, tuvieron un papel extraordinario en la Copa Conecta, llegando a semifinales y poniendo a soñar a la ciudad capital con esa instancia después de 20 años.

“Simplemente fue algo laboral, se acabó. Llegamos a un acuerdo mutuo entre la directiva y mi persona, doy un paso al costado esperando que el grupo siga creciendo y que todo sea en beneficio de los muchachos. Agradecido con la afición que siempre estuvo ahí para nosotros, me quedo con la relación tan buena que formamos. Por ahora no hay nada claro, no he pensado a quien dirigir, no he escuchado ofertas, porque me cayó tan de sorpresa como a todos”, relató en exclusiva Julio García.

La directiva de la manada ha hecho oficial que Jaime Correa es el nuevo director técnico de la institución. Correa no tuvo una grata experiencia en su última actuación como dirigente, pues no pudo aspirar a mucho con uno de los mejores planteles de la Liga MX Femenil como lo es el Pachuca, ahora buscará coronar una buena temporada de balompié saltillense.