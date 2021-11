Tigres; agazapados en el Volcán

MONTERREY.- Tigres tienen ante sí un escenario favorable para clasificar a las semifinales del futbol mexicano.

Los universitarios solo deben ganar por diferencia de un gol para superar al Santos Laguna, algo que no se ve tan complicado considerando su registro de la temporada.

A lo largo de la fase regular los Tigres recibieron a nueve equipos en el Volcán. De ellos, registró cinco empates y cuatro triunfos, y del total Tigres no anotó en solo dos ocasiones, marcando en la gran mayoría de duelos. Además nunca cayeron en su casa, lo que parece dar un buen panorama para el partido.

Y de los cuatro triunfos felinos, tres se consiguieron por marcador de 3-0, mientras que el cuarto fue un 2-1. Inclusive ambos equipos se enfrentaron en la jornada 3, registrando un empate a un gol.

En el partido de ida de estos cuartos de final todo parecía en contra de los Tigres, pues a 15 minutos de arrancar ya iban cayendo por 2-0. Sin embargo, fue Gignac quien marcó el tanto para acercarse a en el marcador, con un riflazo al 72.

Ahora ese gol solitario y sacado de la chistera podría ser definitivo para las aspiraciones de los felinos, e ir en contra del Santos Laguna. Sin embargo, los albiverdes no jugaron mal como visitantes.

De ocho duelos que tuvieron fuera de casa, solo cayeron en 2, ganaron en 3 y empataron en 2. Sus derrotas fueron en la jornada 8 ante Tijuana, y ante el América en la fecha 14, ambos por 2-1.

Además hay que agregar que Miguel Herrera es un animal de Liguillas. Pocas veces el “Piojo” con los diferentes equipos que ha dirigido, se ha quedado en Cuartos de Final. Hoy está a un triunfo de volver a superar esa fase. Lo que se interpone es el Santos.

“Espero a Santos agresivo, como siempre lo hace, no va a cambiar su filosofía. Va a salir a pretender defenderse, va a venir a buscar, y si estamos distraídos nos pueden hacer daño. Pero creo que aprendimos de estas circunstancias”, dijo el técnico de los Tigres.

“Tenemos equipo completo. Pondremos lo mejor. Hay que ganar, así de sencillo, y estamos del otro lado”.

Lo que pasó en Torreón, ya quedó atrás: “Vamos a salir a ganar -insiste-. En la ida estuvimos distraídos, regalamos unos minutos y después reaccionamos, sólo que no estuvimos finos, si salimos atentos podremos ganar. Sólo es un gol”.

-¿Cuál es la clave para que Miguel Herrera domine las Liguillas, en cierto punto?-

“Trabajar, convencer a los muchachos. No hay secreto alguno. Hay que desarrollar una idea de juego y trabajar sobre ella. No quiero decir que los demás técnicos no trabajen, pero hay que formar una buena sinergia con los muchachos, ellos te ponen en dónde estás”.

El “Piojo” clasificó a los Tigres, logro que pocos técnicos pueden presumir en su primer año al frente del equipo regio, pero no por eso, “ya cumplimos... No puedo calificar mi trabajo a medio torneo, porque para mí esta es la segunda parte del torneo; sí, hicimos una buena Liga, aceptable, estamos dentro de los cuatro primeros, pero lo que da y quita son las Liguillas. Con este plantel solo se debe pensar en las instancias finales. Falta mucho para decir que la cosa es buena. Si clasificaron antes nada tiene que ver. Si entras desconcentrado se te va la Liguilla. No hemos conseguido nada que no sea obligación en este equipo”.