Tigres quiere mantener el invicto ante el ‘descarrilado’ Cruz Azul

Los dirigidos por Raúl “Potro” Gutiérrez no han tenido un buen arranque y suman apenas 1 punto tras un empate en la jornada uno y dos derrotas consecutivas frente a Monterrey y Necaxa .

Por su parte, los Tigres vienen de un sorpresivo empate a cero goles frente al Atlético de San Luis y con ello perdieron el liderato que disfrutaron durante un par de semanas; sin embargo, se mantienen en la parte alta de la Tabla General al sumar 8 unidades luego de dos triunfos y dos empates.

El estratega universitario, Diego Cocca, aceptó que no siempre se gana: “Lamentablemente esto es futbol, la gente tiene todo el derecho de no sentirse cómoda ni contenta, estamos enfocados en darle alegría y no tengo duda de que por este camino van a ser más alegrías que tristezas”.

Para este partido en el Azteca, los felinos cambiarán la estrategia que tuvieron en el partido anterior e irán al frente con André-Pierre Gignac y Nico Ibáñez, situación que le complicará el arco a los Celestes.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la Jornada 1 del Apertura 2022 de la Liga MX cuando los Universitarios cayeron en casa 2-3.

El encuentro se llevará a cabo este sábado, en punto de las 19:05 horas centro y se transmitirá a través de Canal 5/TUDN.