Tom Brady a punto de conseguir las 100 mil yardas aéreas

“Más que para mí, es un mérito de todos los muchachos con los que jugué, para todos los que me protegieron y los que atraparon esos pases”, aseveró Brady previo al duelo de la semana nueve en la que los Bucs recibirán a los campeones Rams de Los Ángeles .

“Creo que será una gran celebración para todos esos muchachos que me han ayudado porque no puedo hacer una mierda en esta liga sin que cada compañero que he tenido también haga algo en lo que ellos son increíbles”, reiteró Brady.

En sus 23 temporadas en la liga, 20 con los Patriots (con los que ganó seis Super Bowls), y tres con los Buccaneers (con los que obtuvo uno), Brady presume múltiples récords.

Es el jugador con más apariciones en el Super Bowl con 10, con más designaciones de Jugador Más Valioso, cinco; el que más pases de anotación en temporada regular tiene, más pases completos, mayor número de victorias, entre otros.

El 15 veces seleccionado al Pro Bowl dijo que de romper la marca no le interesará guardar el balón como recuerdo del hecho.

