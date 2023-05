Advierten de crisis por caída de precios del maíz y el trigo

Al advertir de un efecto dominó que afectará la economía de México en su conjunto, productores de maíz y trigo señalaron que están en grave riesgo de ir a la quiebra por los bajos precios de los granos y pidieron la intervención del Gobierno federal.

El valor de las cosechas de esos granos a escala nacional se estima en 166 mil millones de pesos, que representa más de tres veces el presupuesto aprobado para la UNAM para 2023. Además, retrasará el cumplimiento de la meta trazada por la actual administración, de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, señalan analistas y líderes de productores.

En mayo, al iniciar la temporada de cosechas, que se prolongará a julio, productores de maíz y trigo de Sinaloa, Sonora y Baja California iniciaron una serie de manifestaciones para exigir el apoyo del Gobierno para que se fije un precio de garantía de 7 mil pesos por tonelada de maíz y 8 mil la de trigo, con el fin de que sea rentable su negocio y no caer en quiebra y en moratoria de pagos ante bancos y proveedores.

Marte Nicolás Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), dijo que debido a que hasta el momento sólo se ha protegido con precio de garantía 1.5 de los 6 millones de toneladas que se esperan cosechar en Sinaloa esta temporada, la situación es muy delicada.

“Es algo que no soportamos. Nos iríamos totalmente a la quiebra los productores y se generaría un efecto dominó”, dado que hay productores que hasta tuvieron que endrogarse con tarjetas de crédito para sacar su cosecha.

En ese sentido, dijo que hacen un llamado al Gobierno federal “a que acuda a nuestro rescate”, lo cual, recalcó, está contemplado en la Ley de Desarrollo Rural, que en situaciones críticas como las que se viven hoy en los estados con agricultura comercial, el Gobierno debe intervenir para buscar una solución.

Detalló que en estos momentos han quedado desprotegidos los productores que han cultivado 11 hectáreas o más.

“Queremos invitar al Gobierno para que nos ayude a concertar con los compradores un precio justo en una mesa de diálogo, donde estén productores, compradores como los industriales de la masa y la tortilla y el Gobierno que tiene interés que esto siga funcionando”, dijo.

Recordó que México no es autosuficiente en maíz, por lo cual no aplica la recomendación de que, si no es negocio ese grano, que se dediquen a cultivar otro que sí lo sea.

NO ES EXAGERACIÓN

Por su parte, Álvaro Bours Cabrera, presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora (AOASS), llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a reflexionar sobre la problemática que se viene, pues lo que hoy afecta a los campesinos, pone en juego la producción de maíz y trigo.

“No es exageración, si nos dejan tal cual, no vamos a poder pagar nuestros compromisos financieros, vamos a caer en cartera vencida y para el siguiente ciclo no va a haber quien financie a los productores”, advirtió.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en 2021, a escala nacional se cultivaron 7 millones 310 mil hectáreas con maíz, donde se produjeron 27 millones 503 mil toneladas, con un valor de 148 mil 601 millones de pesos.

Sinaloa fue el principal productor con 5.5 millones de toneladas, que representan 22.1%, seguido por Jalisco con 3.9, que representa 15.5% y el Estado de México, Guanajuato y Michoacán con 1.9 toneladas cada uno.

En tanto en 2021 en México se cosecharon 3 millones 284 mil toneladas de trigo grano, volumen 9.9% superior al del año previo y con un valor de 17 mil 736 millones de pesos.

Los principales estados productores son Sonora con 1.7 millones, Guanajuato con 357 mil y Baja California, con 313 mil toneladas. En 2021, Sonora aportó 52.4% de la producción nacional de ese grano, Guanajuato 11.9% y Baja California 10 por ciento.

El analista Bours Cabrera dijo que el Gobierno debe servir de interlocutor con los compradores para que paguen precios más justos. Si no van a llegar como llegó Cargill a Sinaloa, donde quiere pagar a 4,800 pesos, lo cual va a hacer tirar a los productores.

Con información de medios