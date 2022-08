Crédito Infonavit... ¿Qué pasa si tu empresa no paga la cuota patronal?

De acuerdo con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si un patrón no pagó las cuotas ante el Infonavit , deberá cubrir el adeudo a pesar de que el empleado ya no trabaje en el lugar.

Millones de personas con trabajo que se encuentran contratados de manera formal deben estar afiliados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) , no obstante, muchos desconocen si la empresa está cumpliendo con las prestaciones otorgadas en un principio, es por ello que es importante saber qué pasa si no se paga la cuota patronal para crédito en este 2022.

Además, la SCJN determinó que la empresa tendrá que cubrir las cuotas por el tiempo que duró la relación laboral.

Cabe mencionar que el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que toda empresa “está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas” y para cumplir con esta obligación deben aportar al Infonavit la cantidad equivalente al 5% del salario de cada empleado. Mientras que la Ley del Infonavit indica que “es obligación de los patrones inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto”, así que siempre que contraten a alguien, tienen que registrarlos “con el salario que perciban al momento de su inscripción”.

¿Qué pasa si tu empresa no paga las cuotas patronales al Infonavit?

Si tus aportaciones de Infonavit sólo se han retrasado por unos días, esto no debería preocuparte, ya que la institución sigue considerando que la empresa se encuentra al corriente con sus cuotas patronales. En el momento en el que esto se vuelve alarmante es cuando el retraso es de más de 45 días, ya que comenzará a afectar a los derechos con los que cuentas como trabajador formal.

En caso de que la empresa no pague la cuota patronal, el Infonavit no podrá otorgar un crédito al trabajador debido a que el interesado no tendrá suficientes fondos en su subcuenta. Mientras que si ya se cuenta con un financiamiento vigente, la falta de tus aportaciones afectará al cumplimiento de pago, lo que causará que los intereses se acumulen y se generará un mayor adeudo.

Es importante que sepas el Infonavit prevé multas de hasta 350 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en el tiempo en que se cometa la falta.

El Reglamento para la Imposición de Multas por Incumplimiento de las Obligaciones de la legislación señala que:

- Empresas que tengan hasta 100 personas trabajadoras, la sanción será de entre 3 y 5 veces el salario de cada una de las que no inscribió.

- ompañías con más de 100 personas trabajadoras, la multa va de 301 a 350 veces el salario de quienes no inscribió al Infonavit.

Para poder estar seguro de que el Infonavit está recibiendo la cuota patronal, el trabajador puede comunicarse a los teléfonos 55 9171-5050 desde la CDMX, o al 800 008-3900 desde el interior de la República. Asimismo, se pueden consultar este y otros movimientos a través del portal Mi cuenta Infonavit.

