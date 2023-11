Llama IP a reforzar infraestructura para aprovechar el nearshoring

Para el empresario Agustín Coppel Luken, urge crear la infraestructura necesaria que involucre a la población que vive en zonas menos desarrolladas y tener una nueva planeación urbana, a fin de aprovechar la oportunidad que representa el nearshoring para la atracción de inversiones.

En entrevista durante la edición 2023 del Foro Mar de Cortés, realizado la semana pasada en Los Cabos, el presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Coppel lamentó además que la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector privado del país haya sido complicada durante su administración.

Sin embargo, dijo que se ha privilegiado el diálogo en busca de aprovechar oportunidades de inversión y desarrollo en el largo plazo.

”Pudiera estar mucho mejor. Ha estado difícil, porque es muy política toda la actuación del Presidente, y no hay ese interés de conocer la opinión. Siempre se juzga, se prejuzga la opinión que le pueden dar a alguien. Pero, de todas maneras, pues se ha intentado y se va a seguir intentando siempre tener el diálogo. Ojalá fuera mejor”, dijo-

Coppel Luken urgió a la mejora de las zonas donde viven trabajadores en los estados de intensa actividad turística, así como una mejora en el cobro de impuestos como el predial.

“Aquí en Los Cabos, en Baja California Sur, tienes mucho trabajo, hay mucha oportunidad, se pagan muy buenos sueldos. Pero si vas a las colonias populares, no hay agua, es una polvareda, no hay calles, y olvídate de parques públicos y buenas escuelas”, explicó.

“Entonces se vienen a trabajar aquí a los hoteles de lujo, donde tienen muy buenos sueldos, pero San José del Cabo es un pueblito y un municipio así (chiquito), así como sus ingresos, porque como no le sacan dinero al predial, todo el valor no se captura”.

MALA RELACIÓN CON EU

Coppel Luken, quien también funge como presidente honorario de Foro Mar de Cortés, dijo que la relación actual entre México y Estados Unidos no es buena, en un momento en que se debe aprovechar la cercanía geográfica con el mercado más grande del mundo e impulsar la actividad productiva.

“La relación con Estados Unidos no es buena. Se cuestionan los contratos de energía y se empieza a criticar todo esto, con un manejo más político.

“No hay una política del gobierno que intente que esto funcione mejor y que entienda que hay una cadena de suministro, productiva, y un clúster, no sólo en la región, sino que es mundial. Aquí se están produciendo muchas cosas y, gracias a Dios, estamos en ese lugar (geográfico). Colombia no está en este lugar, Perú Tampoco. Nosotros estamos ahí y tenemos esa oportunidad de generar muchos empleos, muchísimo dinero”, afirmó.