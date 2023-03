Nearshoring, la gran oportunidad para México

El nearshoring se ha convertido en una enorme oportunidad para que México consolide su crecimiento y desarrollo, y aunque enfrenta una fuerte competencia de otros países, para algunos bancos nacionales se cuenta con las ventajas suficientes para aprovechar el nuevo “mexican moment”.

Durante su participación en un foro organizado por un diario nacional, Eduardo García Lecuona, de Intercam Grupo Financiero; Jorge Arce, de HSBC México, y Lorenzo Barrera Segovia, de Grupo Financiero Base, coincidieron en que el nearshoring es una oportunidad “enorme e histórica” que México -empresarios y Gobierno- tiene que aprovechar.

De acuerdo con los banqueros, los principales retos son la falta de parques industriales; la insuficiente energía eléctrica para abastecer a todas las empresas que se instalen; la falta de agua en el norte del país, y insuficiente infraestructura en el sur del país (carreteras, ferrocarriles).

En tanto, las principales oportunidades o ventajas que obtendría México son la creación de miles de empleos directos e indirectos; el desarrollo del sur del país, e nversiones históricas en los próximos años.

“México está en la colonia adecuada, en la calle adecuada, en el edificio adecuado y en el departamento adecuado. Tenemos un andamiaje que creamos durante los últimos 30 años en términos de tratados de libre comercio, de aduanas, logística, acceso a energía, etcétera. México tiene un gran futuro, la oportunidad es única”, sentenció Arce, director de HSBC México.

Sin embargo, Marcos Ramírez, director de Grupo Financiero Banorte, consideró que para aprovechar el nearshoring se debe incluir a todo México en las nuevas cadenas de suministro; es algo necesario para que los beneficios sean sostenibles en el largo plazo.

Al respecto, Lorenzo Barrera, de GF Base, dijo que el Gobierno de México requiere invertir fuertemente en el sur del país para que estados como Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán puedan beneficiarse del nearshoring.

“El Gobierno tiene que aportar infraestructura: universidades, carreteras, ferrocarriles, electricidad. Faltan muchas cosas en el sur de México para que una empresa diga ‘me voy a establecer aquí’. En el norte vemos muchas universidades técnicas, la cercanía con Estados Unidos y eso es una ventaja importante”, indicó.

OTROS FACTORES

Sin embargo, los ejecutivos bancarios ven otras variables que son claves para aprovechar al máximo la relocalización de empresas y piden hacer todo lo necesario para obtener todo el beneficio posible de esta nueva gran oportunidad que tiene México.

Al respecto, Daniel Becker, director general de Grupo Financiero Mifel, advirtió que si los inversionistas perciben que el estado de derecho no se cumple, que las reglas del juego no son claras, y que no exista la infraestructura adecuada que genere cuellos de botellas en la operación, se podría opacar el potencial del país.

Manuel Romo, director de Citibanamex, expuso que el país debe seguir con su trabajo de promoción y de facilitar la llegada de inversiones, porque también hay muchas otras naciones compitiendo para quedarse con un poco de la enorme oportunidad del nearshoring.

“Estamos viendo señales alentadoras de inversión... Hay que ser muy competitivos, muy atentos a las oportunidades”, refirió.

Por su parte, Luis de la Calle, fundador de la consultora De la Calle, Madrazo, Mancera, aseguró que es necesario hacer reformas para tener mayor inversión en logística y competencia en el sector energético, que será crucial para poder sostener las inversiones.

Mientras que Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más, señaló que la infraestructura va a generar una segunda ola de inversión, por lo que se debe hacer la tarea a nivel local para aprovechar esta oportunidad.

