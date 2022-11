La Confianza del Consumidor en México sigue sin despuntar, señaló el presidente del Centro de Estudios Económicos del Comercio Servytur (CEECS), Jorge Dávila Flores, quien añadió que los altos niveles de inflación que vive el país han influido en gran medida para que los consumidores disminuyan su nivel de confianza.

En octubre el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se situó en los 41.0 puntos, por lo que no registró variación a tasa mensual y desde noviembre del año pasado (mes de El Buen Fin y en el cual se exhibió un incremento de 2.4 puntos a tasa mensual) no se registra un incremento mensual sustancial en el Indicador de Confianza del Consumidor que sea mayor de 1 punto.

De acuerdo con la última encuesta de confianza del consumidor realizada por el Inegi, en el mes de octubre el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) no observó variación a tasa mensual, conservando el mismo nivel del mes de septiembre, de esta manera, el ICC de octubre fue de 41.0 puntos, llegando así a once meses sin presentar un incremento mensual que sea mayor a 1 punto, es decir, desde noviembre del año pasado, (mes del Buen Fin y en el cual se exhibió un incremento de 2.4 puntos a tasa mensual) que no se presenta un alza sustancial en la Confianza de los Consumidores del país, por otra parte, el ICC mostró una baja anual de 2.5 puntos, acumulando una racha de cinco meses consecutivos con reducciones a tasa anual, señaló Dávila Flores.