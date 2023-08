Videojuegos: aumentan los mexicanos el gasto de dinero... y tiempo

Siguiendo la tendencia de crecimiento global, en México el mercado de videojuegos ha alcanzado tal nivel que se ha posicionado como el segundo más grande de América Latina, sólo detrás de Brasil, con un valor estimado para este año en más de mil 700 millones de dólares.

De acuerdo con Statista, en el 2022 el mercado mundial de videojuegos alcanzó una valoración de 229 mil millones de dólares, la cual se incrementaría en 172 mil millones para el 2027.

TE PUEDE INTERESAR: Los juegos de Call of Duty de la era Xbox 360 tienen sus servidores reparados, y los jugadores regresan: ¿la nostalgia es particularmente fuerte en los juegos?

Los videojuegos se han convertido en un pasatiempo para una gran parte de los mexicanos, no en vano, la frecuencia de juego de casi un 40% de la población azteca es de entre 1 y 5 horas semanales, y en el caso de alrededor de un 14%, incluso más de 10 horas.

Entre las categorías favoritas figuran los juegos de acción como Marvel’s Spiderman, los de estrategia como League of Legends o Clash of Clans y, cerrando el podio, los de disparos como Gears of Wars o Call of Duty.

Algunos de estos títulos tienen en común la opción de adqusición a través de tiendas digitales internas de diversos elementos llamados microtransacciones. Estas compras virtuales, junto con las descargas de videojuegos, representan más de la mitad del gasto de los jugadores mexicanos.

Gracias a la popularidad de juegos como Pokémon Go o Candy Crush, la adopción de teléfonos inteligente, tabletas y otros dispositivos móviles entre los gamers en México se ha acelerado. Durante una encuesta realizada en 2021, el 74% de los encuestados afirmó jugar a través de dispositivos móviles.

Aparte de su asequibilidad a la hora de poder acceder desde cualquier lugar, gran parte de la popularidad de los juegos móviles radica en su facilidad de uso y sus bajas barreras de entrada en cuanto a costos. Es tan generalizado su empleo que los ingresos del segmento móvil se han duplicado entre 2017 y 2021, llegando a facturar mil 513 millones de dólares en este último año.

En cuanto a la llamada “guerra de las consolas”, en México existe un claro ganador, y es que Microsoft Xbox no únicamente arrasa en cuanto a participación en el mercado, yambién es líder en servicios de suscripciones junto con Xbox Game Pass y Xbox Live Gold, superando a Playstation Plus y Nintendo Switch Online.

La popularidad de las consolas de la multinacional estadounidense se ha mantenido constante durante las tres últimas generaciones de hardware y gracias tanto a la incorporación de alternativas con precios reducidos -como la Xbox Series S- como al gran valor de sus servicios adicionales, parece que seguirá a la cabeza del mercado azteca durante los próximos años.