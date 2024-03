¿Se paga doble, triple o normal por trabajar el 21 de marzo? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Para aclarar esta incertidumbre, es relevante destacar que el jueves 21 de marzo no es considerado un día feriado oficial en México . Aunque se conmemore el natalicio de Benito Juárez, este día no está registrado como día de descanso obligatorio en el calendario oficial de días festivos autorizados por la Ley Federal del Trabajo .

Es fundamental tener en cuenta que el día de descanso correspondiente a esta conmemoración se adelantó al lunes 18 de marzo , fecha que sí está considerada como día feriado ante la Ley Federal del Trabajo . Por lo tanto, aquellos que disfrutaron de un día de asueto el lunes no tendrán otro día libre el jueves 21 de marzo.

¿HABRÁ PAGO DOBLE O TRIPLE EL 21 DE MARZO?

No, el jueves 21 de marzo las empresas y los empleadores no están obligados a pagar doble o triple a los trabajadores, ya que no es considerado un día de descanso oficial. Sin embargo, aquellos que fueron requeridos para trabajar el lunes 18 de marzo, día feriado oficial, tienen derecho a recibir una compensación adicional por sus servicios.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que laboran en días feriados obligatorios tienen derecho a recibir un salario extra, equivalente al doble de su salario normal. Este pago adicional cubre el salario diario normal más un monto igual al salario ordinario, otorgando así un incentivo justo por el servicio prestado en días festivos.

El 21 de marzo será un día laboral ordinario en México, sin embargo, aquellos que trabajaron el lunes 18 de marzo en un día feriado oficial tienen derecho a recibir una compensación adicional conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. En caso de requerir asesoramiento si tu empleador se niega a pagar los días festivos, acércate a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir ayuda.