CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no tiene la necesidad de viajar por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para acreditar que es una gran obra, la cual, indicó, hay un promedio de cerca de 9 mil pasajeros diarios.

“Cuando yo tenga posibilidad de hacerlo. Es que no tengo necesidad de acreditar algo que es una gran obra. O sea, ese es el problema de nuestros adversarios, agarran mal los pleitos. ¿Cuándo van a poder decir que no funciona, que no sirve el aeropuerto, si es una gran obra?

“Cada vez más gente utiliza ese aeropuerto, ya hay un promedio de cerca de 9 mil pasajeros diarios”, dijo.

Afirmó que con la construcción de este aeropuerto “nos hemos ahorrado muchísimo”, pues de haberlo construido sobre los terrenos del Lago de Texcoco se correría el riesgo de sufrir hundimientos, como ocurre en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).