La Casa de los Famosos México 2... ¿Quién fue el último expulsado y quiénes son los 4 finalistas?

“Ya quería salir, pensé que me iba en menos tiempo, no pensaba ser finalista, ni estar en Mar”, mencionó Bozzo.

La conductora Galilea Montijo le indicó que era una niña que le inyectó luz a la casa, así como locuras y muchos bailes, ella no podía con las lágrimas y tuvo la oportunidad de despedirse de sus colegas.

“Los amo eternamente, gracias por ser mi familia desde que entré, los llevo tatuado en mi piel para siempre, hicieron mi estancia más linda, me enseñaron muchas cosas, me voy siendo una gran mujer, me llevo a grandes amigos y familia para el resto de la vida”, comentó la rubia participante.