Acusan a Trump de engañar a comensales tras prometerles pagar sus cuentas

El expresidente Donald Trump prometió “comida para todos” en un famoso restaurante cubano en Miami luego de su comparecencia federal el martes, pero dejó que otros pagaran la cuenta.

Trump, de 77 años, hizo una parada inesperada en el restaurante Versailles en Little Havana, deteniéndose brevemente para que le desearan un “Feliz cumpleaños” y algo de comida para su personal, pero luego una fuente anónima lo acusó de salir antes de recoger la cuenta.

TE PUEDE INTERESAR: Informa AMLO que Adán López presentó su renuncia; Alejandró Encinas lo sustituirá

“Comida para todos”, gritó el actual favorito del Partido Republicano a la multitud partidaria de los republicanos cuando entró al restaurante, un pilar de la comunidad de exiliados cubanos de Miami.

“El presidente Trump estaba muy entusiasmado y muy agradecido con la familia en el restaurante Versailles por darle la bienvenida esta semana”, dijo un portavoz de Trump el jueves. “Al final de la visita del presidente Trump, ofreció comprar comida para el grupo de asistentes dentro del restaurante, pero cuando el presidente Trump se fue, los asistentes lo siguieron afuera y no hicieron pedidos ellos mismos”.

“Los miembros del equipo de avance de la campaña pagaron las comidas para llevar compradas y no hubo cuentas pendientes de pago. ¡El presidente Trump espera regresar pronto!”. Agregó el vocero.

No se pudo contactar a un gerente de Versailles para hacer comentarios.

El asesor sénior Jason Miller publicó una foto en Twitter que muestra que el equipo de la campaña se fue con su propia comida y dijo: “¡Comida para llevar, edición de Versalles!”.

Trump no comió ninguna de las delicias cubanas, pero se dio un festín con McDonald’s más tarde en su avión, informó The New York Times.

El exluchador de MMA Jorge Masvidal anunció que “el presidente favorito de todos los tiempos” había venido mientras abrazaba a Trump, y los patrocinadores de Versailles rompieron en una interpretación de “Feliz cumpleaños”.

“Algún cumpleaños... tenemos un gobierno que está fuera de control”, se quejó Trump en respuesta.

El expresidente, que cumplió 77 años el miércoles, también hizo una pausa para orar con un pastor y un rabino.

“El presidente Trump visita Café Versailles y es recibido por simpatizantes y la comunidad hispana mientras oraban con él. ¡Todos saben que esto es una cacería de brujas! El portavoz de Trump, Steven Cheung, tuiteó.

“Gracias Miami”, publicó Trump en su cuenta Truth Social cuando salía de Little Havana. “¡Qué cálida bienvenida en un DÍA tan TRISTE para nuestro País!”

El presidente número 45 fue procesado más temprano ese día por 37 cargos en la corte federal de Miami por su presunto mal manejo de documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca. Se declaró inocente de todos los cargos.

La aparición en el café fue la única salida pública de Trump antes de dirigirse al norte a su club de golf en Nueva Jersey, donde recibió otra cálida bienvenida de sus seguidores y pronunció un discurso denunciando su “persecución política” a manos del fiscal especial Jack Smith.

“Deberían abandonar este caso de inmediato, porque están destruyendo el país”, dijo el presidente número 45 durante un discurso de media hora.