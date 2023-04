Administración de Peña Nieto concedió 63 permisos de cannabis a familia de Vicente Fox

“Ya se está haciendo la investigación, pero todavía hay quienes defienden al régimen anterior. Esta nota, por ejemplo, les causa un coraje tremendo, como si fuesen ellos, los que hicieron esto y todavía quieren regresar”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

“Entonces tu me preguntas, ya hicieron la denuncia penal, y esos funcionarios ya fueron castigados, no, si apenas ayer me informaron, es que todos los días se descubren este tipo de cosas”, agregó.

Conforme se tenga más información se irá dando a conocer y “desde luego, se va a presentar denuncia, claro que sí”, aseguró Andrés Manuel.

Por su parte, el expresidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) respondió a través de sus redes sociales por las acusaciones realizadas en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Lopez, eres el gran mentiroso de las mañaneras!!! Te reto a presentar pruebas o callarte el hocico!!! Eres un Pinocho, nariz larga y mentiroso vonstitudinarioo!! Revisa Cofepris es tu propia información (sic)”, compartió.