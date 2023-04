Presenta AMLO nueva sección de López-Gatell

“Vamos a iniciar este día con una sección especial para informar sobre las drogas para que tengamos todos los elementos, que el pueblo sepa sobre la producción de las drogas, el daño que ocasionan, que se está haciendo, qué tenemos todos que evitar, por qué no debemos de permitir que se convierta en una pandemia y hablar sobre el tema”, explicó López Obrador.

“Afortunadamente ya está disminuyendo el efecto dañino de la pandemia de Covid y vamos a atender este tema con un enfoque preventivo, porque no es decir ‘nosotros no tenemos ese problema’, ‘no nos va a alcanzar ese problema, no es igual que en otros países’”, detalló.

En su conferencia el presidente consideró que es importante evitar que se extienda el problema de la drogadicción sobre todo el uso de drogas químicas que se está convirtiendo en una “pandemia”.

Señaló que la intención de esta sección es ver “cómo nos protegemos, cómo nos blindamos para que nunca tengamos el lamentable problema de las sobredosis y las muertes con fentanilo”.