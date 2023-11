Afirma AMLO: ‘yo entregué el bastón de mando’ a Sheinbaum

CULIACÁN, SIN.- Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “actúan de mala fe” las personas que afirman que no ha entregado el bastón de mando del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum Pardo.

López Obrador afirmó que no tiene un doble discurso y calificó a Claudia Sheinbaum como una “mujer excepcional”, con amplia preparación académica e incluso refirió que está más preparada que él.

“Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen, además siempre actúan de mala fe, siempre cuestiona, pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso, no tengo un doble discurso, nada de doble moral, no soy hipócrita”, mencionó el mandatario.

“Estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia que es una mujer excepcional, preparada, yo tengo licenciatura, ella tiene doctorado. Es investigadora creo que del Sistema Nacional de Instigación (SNI), de primera, la conozco porque la invité a participar, no nos conocíamos”, detalló.