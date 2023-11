Senado recibe propuesta de nombramiento de Fayad como embajador en Noruega

CDMX.- El Senado de la República recibió el documento del Poder Ejecutivo que contempla la propuesta de nombramiento del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, como embajador de Noruega.

El oficio suscrito por el titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Esteban Martínez Mejía, indica que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó el nombramiento el pasado 11 de noviembre en apego a la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El escrito enviado a Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva, el presidente pide que sea ratificado el expriista Omar Fayad Meneses en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Carta Magna.

La Cámara Alta también recibió para la ratificación las propuestas de Ana Berenice Díaz Cevallos Parada como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República Checa; como cónsul general en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, Olga Beatriz García Guillén; Carlos González Gutiérrez, como cónsul general en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

También se propone a Víctor Manuel Treviño Escudero, como cónsul general en Montreal, Quebec, Canadá; y Alicia Guadalupe Kerber Palma, como cónsul general en San Diego, California, Estados Unidos.

AMLO LO DEFIENDE

El pasado 9 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió firmemente su decisión de proponer al exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, como nuevo embajador de México en Noruega.

“¿Cuál es el problema? Hasta ahora ningún miembro del Servicio Exterior Mexicano ha traicionado a México o ha hablado mal de México”, cuestionó el jefe del Ejecutivo federal.

“¿Por qué lo propuse? Tengo con Omar un compromiso. Miren, si me dicen después de la pandemia cuál es el momento más difícil que he enfrentando fue Tlahuelilpan, cuando por el huachicol ocurrió una tragedia terrible que me dolió muchísimo. Llegue yo ahí y ya estaba a Omar, y no se despegó, no se despegó”, explicó.

En la explosión de Tlahuelilpan la tarde del 18 de enero de 2019 por la toma clandestina de combustible dejó 138 personas muertas, cuando un grupo mayor a 350 habitantes del municipio estaban recolectando gasolina en bidones.

La propuesta del mandatario fue criticado porque anteriormente nombró a exgobernadores del PRI como Claudia Pavlovich, cónsul en Barcelona; Quirino Ordaz, embajador en España; y Carlos Joaquín González, embajador en Canadá.