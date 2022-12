Aguinaldo 2022... ¿Qué puedo hacer si aún no lo recibo?

El año está apunto de terminar, y aunque la época se caracteriza por las reuniones y fiestas decembrinas, la realidad es que también es una temporada de grandes gastos.

En la parte final de cada año, millones de trabajadores en México reciben un ingreso extra debido a sus servicios ofrecidos a un patrón o empresa, dicha prestación es conocida como aguinaldo, no obstante, todavía hay empleados que no se les ha pagado, por lo que a continuación podrán saber sobre lo que pueden hacer si no les depositan el pago antes de la fecha límite en diciembre.