Alistan militares detenidos por caso Ayotzinapa denuncia tras revelaciones de Encinas

Luego que el medio de comunicación The New York Times publicara una entrevista con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y preside la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, donde reconoció que hay pruebas sin sustento.

La defensa legal de cuatro militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero; recabará información técnica y se preparan para llevar a cabo una denuncia penal.

También aseguraron que sus representados no están involucrados en tales hechos e incluso afirmó que serán exonerados.

Los abogados del general José Rodríguez, el capitán José Martín, el subteniente Fabián Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota expresaron que el caso fue judicializado con la “Verdad Historica”.

Asegurando que “la verdad es que el Ejército no participa” y como las pruebas son supuestos mensajes de WhatsApp, afirmó que fueron fabricados, pero trabajaran en averiguar quién está detrás del caso.

“Los militares en ningún momento participaron. Inclusive el entonces coronel, hoy general, le habla al secretario de Seguridad Pública Municipal y le dice ‘oye, me están dando algunos reportes que no sé si son ciertos o no, de que está pasando algo, de que hay personas heridas, ¿necesitas algo? ¿te apoyo?, ¿qué está pasando?’ y el propio secretario de Seguridad Pública Municipal le dice ‘no está pasando nada, muchas gracias coronel, pero no necesitamos apoyo de nada’; la verdad es que no querían que el Ejército llegara para que no se diera cuenta, porque el Ejército jamás hubiera permitido una barbaridad”, declaró Alejandro Robledo Zuñiga para Milenio.

El reportaje de NYT difunde chats de WhatsApp, mismos que se integraron a la investigación para ‘atar cabos sueltos’ sobre lo sucedido en la desaparición forzada de los estudiantes.

“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado” manifestó Encinas a The New York Times.

El mes pasado, los abogados Alejandro Robledo y César Omar González acusaron que el expediente que relaciona a los militares con el caso Ayotzinapa está basado en las declaraciones de un delincuente que culpa a sus clientes.

Así como pidieron al subsecretario de Gobernación no seguir “politizando las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones”.

