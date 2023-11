AMLO afirma que busca una clase media... que no sea soberbia

CAMBIA LA SOCIEDAD

López Obrador aseguró que empujan al crecimiento económico para que los más desfavorecidos salgan de la pobreza y se ubiquen en las clases medias, pero sin que pierdan su humanismo en el camino.

“Que no se vuelvan racistas, que no sean soberbios, que no maltraten, que no le falten el respeto a la gente, que no renieguen de sus orígenes, que al contrario, ayuden al que lo necesitan, ese es todo el asunto”, expresó López Obrador en su conferencia matutina.

El jefe del Ejecutivo reiteró que se siente orgulloso de que su gobierno le ha dado su sitio a los mexicanos que eran marginados por el mal manejo de la economía en administraciones pasadas.

Andrés Manuel finalizó enfatizando que en su gira por Guerrero y Oaxaca observó que la gente está feliz y opina que ahora son tomados en cuenta.