AMLO asegura que la gente votó por la 4T para que se aprueben las reformas

Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina ha declarado que “ahora si se va poder” aprobar las reformas que se han propuesto a la Constitución, “si así lo deciden los legisladores”.

Lo anterior debido a la mayoría calificada que tendrá en el Congreso la coalición oficialista integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.

Destacó la reforma al Poder Judicial, la cuál ha insistido que es muy importante para que haya justicia y ha reiterado la importancia de que, con estos cambios jurídicos, los jueces y magistrados sean sometidos a elección popular a rendición de cuentas ante el pueblo.

También aseveró que sus opositores se han asombrado por que no entienden lo que pasó en la jornada electoral.

“Ahora se beneficia al pueblo, estos programas de Bienestar no llegaban a la gente. Se asombran (los opositores) porque vivían en una burbuja y dicen: 'cómo es que la gente sale a votar por una dictadura' para volvernos no sé qué país, cosas así; 'si el presidente tiene pacto con los narcos', porque además son muy cerrados, sobre todo los que creen estas cosas, 'no entiendo qué pasó'”, indicó.

"¿Que Paso? Que la gente se da cuenta, siempre supo que imperaba la corrupción, pero ahora lo pueden constatar porque no recibirán nada de su dinero, del presupuesto, y están recibiendo apoyos", apuntó.

Las declaraciones del mandatario mexicano ocurren cuando esta mañana la titular del Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que hay 14.43 millones de derechohabientes de las pensiones y otros programas sociales., con una inversión social de de 534 mil 903 millones de pesos.

El mandatario mexicano apuntó que en los sexenios del periodo neoliberal se destinaron siete mil millones de pesos para atender a los jóvenes.