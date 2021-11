AMLO asegura que puede hablar de la revocación de mandato mientras no pida votar por él

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a llamar a la sociedad a participar en la consulta de revocación de mandato del próximo marzo para definir si continua en el mandato o deja el cargo.

“Yo lo que quiero es que la gente participe, que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública y que participemos en la consulta de revocación de mandato y el llamado a todos los que están en contra de nosotros a que voten en contra porque de esa manera estamos ejerciendo un derecho y de manera pacífica”, expresó.

Previamente, dijo que después de realizar un análisis sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que sí puede hablar sobre la consulta de revocación de mandato sin hacer un llamado a que voten a su favor.

En la conferencia mañanera, el mandatario señaló que su intención al abordar el tema no es influir en las personas que lo respaldan porque “eso sí estaría mal”.

Por ello, se enfocó en sus adversarios y dijo que si no están de acuerdo deben ejercer su derecho a elegir y remover a la autoridad porque “el pueblo pone y el pueblo quita”, y arremetió contra el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Es totalmente antidemocrático decir “no voy a participar”, a nosotros nos tocó enfrentar el no voto durante mucho tiempo, los que se sentían radicales, llamaban a no votar y con esto le hicieron siempre el juego a la derecha, había lugares en Chiapas donde tenían influencias el zapatismo llamaban a no votar y arrasaba el PRI”, aseguró.

Enseguida, criticó a sus adversarios al afirmar que no solo van a llamar a no votar en la consulta de revocación de mandato, sino que van a decir que el ejercicio de democracia participativa, es una farsa.

“Ahora el bloque conservador en vez de llamar a votar, que participe la gente, están a punto, todavía no se descaran por completo, pero no tarda, y van a salir a decir de que es una farsa, que cuesta mucho dinero, que es innecesario, cuando ya está en la Constitución y tiene que ver con la democracia”, dijo y remató:

“Son demócratas cuando les conviene, cuando gana un movimiento contrario a su pensamiento conservador, no hay democracia, no existe la democracia”, refirió.

Luego, recordó que el resultado de la consulta de revocación de mandato será vinculante siempre y cuando vote el 40 por ciento de los ciudadanos empadronados, es decir, 38 millones de personas.

“Si todos cumplimos con nuestra responsabilidad y somos sinceramente demócratas, claro que se puede superar ese porcentaje y también decirles a los adversarios que, si no se llega al 40 por ciento y yo pierdo, si la gente dice mayoritariamente o porcentualmente son más los que quieren que yo me vaya, me voy, aún no cumpliendo el 40 por ciento”, reiteró el mandatario.