AMLO asegura que solicitará a EU que entregue más visas humanitarias a venezolanos

Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que en caso de ser necesario su gobierno solicitará a Estados Unidos que entregue más visas humanitarias a migrantes.

AMLO declaró que Estados Unidos anunció que entregará 24 mil visas humanitarias, sin embargo, en caso de agotarse pedirá que este beneficio se extienda a más personas, algunas de las cuales ya estarían en México.

“Lo que se está pidiendo es que no se haga la travesía, y en especial que si pasan por México, pues ya no tendrían el derecho a esta visa temporal. Esto es lo que ellos decidieron para 24 mil. Hay que empezarlas a demandar y en la medida en que se vayan otorgando y no alcancen, estoy seguro que el gobierno estadounidense las va ampliar. Vamos a ir solicitando que se entreguen más”. dijo.

AMLO añadió que su gobierno ha hecho esta propuesta anteriormente a EU, por lo que destacó la inversión en los lugares de origen de los migrantes.

López Obrador dijo que no se debe descartar la oportunidad de ampliar estas visas a migrantes de otras nacionalidades, pues hay un déficit de mano de obra en EU y Canadá.

AMLO aplaudió la decisión de EU pues consideró que desincentiva el tráfico de personas, pues personas de nacionalidad venezolana podrán solicitar la visa para ingresar a EU vía internet.

El presidente señaló que el gobierno apoyará con servicios a los migrantes que ya se encuentran en el territorio nacional con servicios de albergue, atención médica y alimentación.

“La decisión que tomó el gobierno de EU de otorgar estos permisos va ayudar a que la gente no tenga que hacer la travesía que es además muy riesgosa, tienen que atravesar el Darién, algunos vienen de Colombia, es Venezuela, es Panamá, Costa Rica, Centroamérica. Es muy riesgoso y por eso esta medida puede ayudar a que tengan ellos una posibilidad, una alternativa”.

