AMLO confía en que elecciones en Edomex y Coahuila serán limpias... como en Tamaulipas

“Los tiempos han cambiado y que las elecciones en estado de México y en Coahuila se van a celebrar con legalidad, con transparencia, que no va a haber fraude y hay que seguir insistiendo en que todas las autoridades, todos nosotros, sea un presidente municipal, un gobernador, el presidente de la República, todos hagamos el compromiso que no se utilicen recursos públicos, presupuesto, para favorecer ningún partido y a ningún candidato, y que se deje en libertad a la gente, nada de repartir despensas, frijol con gorgojo, o comprar votos o utilizar los programas sociales o de bienestar”.

“Desde luego hay que presentar denuncias, existe la fiscalía electoral que depende de la Fiscalía General de la República, todo esto es información que hay que transmitir, porque antes no existía y no no estaba tipificado como delito grave el fraude electoral”.

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que se debe dejar a los ciudadanos en libertad de elegir en democracia.

“Pienso que se va a lograr, ahora se dio en ejemplo de Tamaulipas, no podía estar más compleja la situación en Tamaulipas, y ayudó mucho la gente, ese proceso de transición, de cambio en Tamaulipas se le debe al pueblo de Tamaulipas, porque salió a votar, participó (...) con un grado de complejidad muy especial y se salió adelante. Va a ser lo mismo en Coahuila y en estado de México, pienso que van a ser elecciones limpias, libres. Vamos a seguir avanzando en materia democrática, se va a ir consolidando la democracia”.

Con información de La Jornada