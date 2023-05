AMLO critica marchas a favor de la SCJN; acusa prepotencia de manifestantes que desalojaron a morenistas

El presidente López Obrador calificó como prepotentes a los manifestantes y consideró “que no debieron ir a provocar y quitar las mantas”.

Al respecto, el Jefe del Ejecutivo Federal condenó la confrontación, lanzándose específicamente contra las y los manifestantes a favor de la SCJN que “limpiaron” el inmueble del plantón.

“Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón; el que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer. Y hay que ver quiénes son, no para perseguirlos o reprimirlos”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO confirma que ya recibe su Pensión del Bienestar... ‘a mi me va a ayudar porque no soy millonario’ (video)

Recordó que los opositores a su gobierno tienen “tendencia autoritaria y son poco tolerantes”.

Dijo que pese a que periodistas convocaron a la marcha, se reunieron apenas 3 mil personas y llamó a “echarle más ganas”. Aunque reprochó que “no tienen causa, no hay bandera”.

Además, consideró que es “complicado” defender a la Corte, decir que la Corte no se toca y defender a jueces, magistrados y ministros que violan la Constitución. En este punto leyó el artículo 127 de la Constitución, en donde se establece que nadie puede ganar más que el presidente.

“¿Quién defiende eso?, ¿Quién defiende que el mismo día en que están juzgando en Estados Unidos a García Luna, aquí liberan las cuentas de su esposa y de toda la familia que estaban congeladas en la oficina de Inteligencia Financiera por demandas que se han presentado por presunta corrupción”, dijo el mandatario.