AMLO duplicará el número de becas que se entregan en Edomex

En una gira de trabajo por la entidad para supervisar la entrega de programas sociales y acompañado por la gobernadora Delfina Gómez, el jefe del Ejecutivo Federal destacó que “la educación es un derecho, y que su administración, junto con el gobierno estatal, trabaja para garantizar el derecho a la salud”.

“Ahora se está apoyando con 8 mil becas para los que estudian nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, pero ya tenemos el acuerdo con la maestra Delfina que aquí, en Los Reyes, La Paz y en los municipios más pobres del Estado de México se va a aumentar, ya desde este año, al doble las becas. Ya no van a ser 8 mil (sino) 16 mil becas. Se va a ampliar el número de beneficiarios”.

“También ya llegamos a un acuerdo con el gobierno del estado para que mejoren centros de salud, hospitales, que no falten los medicamentos, que haya equipo suficiente, que se puedan hacer estudios, análisis, intervenciones quirúrgicas y todo gratuito, porque la salud, como la educación, no son privilegios, son derechos de nuestro pueblo. No saben, estamos trabajando juntos, todos, para garantizar el derecho a la salud”.