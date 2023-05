AMLO evade hablar de vinculación a proceso de Francisco Garduño

“Ya no quiero que se use en la prensa mexicana como noticia la nota roja. Si les digo algo de Garduño, mañana esa es la portada, ‘Garduño en la tablita’. Si vamos a hacer una revisión y ya les vamos a informar”, señaló.

Para evadir el tema el mandatario federal enfocó su discurso en el fortalecimiento a las políticas migratorias, afirmando que su gobierno garantiza la seguridad de esta población.

“Aquí nosotros hemos estado procurando siempre proteger a los migrantes cuidándolos, revisando camiones, trailers. Llevamos a cabo vigilancia para transportistas, polleros, coyotes”, declaró desde Palacio Nacional.

“En el caso de México, ya no hay el número o la corriente migratoria que había hacia Estados Unidos durante el periodo neoliberal, que se daba por dos razones, que no hay que olvidar, y que se daba porque no había oportunidades de trabajo y por la violencia”, enfatizó.

El presidente reiteró que seguirán trabajando en mejorar todo lo relacionado a las políticas migratorias, teniendo un enfoque con “dimensión humana”.

“Hasta estamos buscando la manera de retener a paisanos porque allá requieren fierreros y carpinteros, entre otros”, puntualizó.