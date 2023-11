AMLO explota contra Karla Quintana; niega que hayan 126 mil desaparecidos en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador acuso a la ex comisionada de Búsqueda, Karla Quintana, de haber alterado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con el fin de ‘afectar’ a su gobierno.

“Vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado el registro que se tenía y que no era nada más sin eficiencia si no había una intención de afectar al gobierno que represento”, declaró este lunes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.