AMLO firma decreto de vacaciones dignas para 12 días de descanso

El Presidente López Obrador afirmó que hay apoyos a empresarios al no aumentar el costo de servicios ni los impuestos; “no es como antes de: a ver, hay que apretarnos el cinturón; el pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno derrocha. No, ¿por qué no aumenta el precio de la gasolina, de la luz? Porque no se permite la corrupción”, manifestó.

Aunado a que subrayó que los pequeños empresarios sí podrán pagar este aumento vacacional.