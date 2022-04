AMLO insiste en que si no prospera reforma eléctrica, habrá iniciativa para proteger el litio

Ciudad de México. En caso de que no prospere la reforma constitucional en materia eléctrica, al día siguiente enviaré una iniciativa de reforma a la Ley Minera, para proteger el litio, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esta semana voy a estar pendiente de la reforma constitucional en materia de la industria eléctrica”, comentó a la prensa.

“Voy a estar atento, toco madera (pega al atril), si no se tiene mayoría y se aprueba esta reforma, porque se necesitan dos terceras partes, si triunfan los conservadores, los que están a favor de las empresas extranjeras y en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra del pueblo de México; si triunfan, porque no se descarta, son muchos los intereses porque quieren seguir robando, hay presiones muy fuertes, los legisladores están sometidos a fuertes presiones; en caso de que no se alcance la mayoría absoluta, al día siguiente envío la ley para reformar la Ley Minera y proteger el litio”, expuso.

Dijo que el propósito de esa iniciativa es proteger el litio “porque es un mineral estratégico para el desarrollo independiente de México, que no debe de ser entregado a particulares, mucho menos a extranjeros, que debe ser propiedad del pueblo y de la nación, para esa reforma específica no se requiere mayoría absoluta, es con mayoría simple, la mitad más uno, y yo estoy seguro de que eso se va a lograr”, confió.

Entonces, añadió López Obrador, nos vamos a proteger así, porque ya con la decisión de la Corte de declarar constitucional la reforma eléctrica, ayuda, sobre todo para que podamos desarrollar las hidroeléctricas y producir energía limpia, barata, y no aumentar el precio de la luz, ya con eso estamos protegidos y además otras decisiones que ya se tomaron.

“Desde luego lo mejor es la reforma constitucional, pero voy a estar pendiente porque al día siguiente, si se cometiera esa traición (vuelve a golpear el atril con los nudillos) mandaría yo la reforma a la Ley Minera, para proteger el litio”.

Mañana martes, confirmó, no habrá conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional porque está programado el informe de gobierno trimestral.

Luego, jueves, viernes, sábado y domingo no tendrá actividades públicas.

El Presidente estará en su finca ubicada en Palenque, Chiapas.

