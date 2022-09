Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este viernes su deseo de que se haga una reforma al Poder Judicial para que no se presenten más casos como el del juez Samuel Ventura Ramos que ha dictado sentencias de absolución a 120 personas vinculadas a delitos en perjuicio de los normalistas de Ayotzinapa.

Cuestionado en su mañanera sobre la posición del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, que ha manifestado su rechazo a las críticas contra los jueces que han liberado a algunos de los imputados por el caso Ayotzinapa, y ha señalado que la responsabilidad de que estos procesos se hayan caído es de quienes hicieron las investigaciones, dijo que comprende que el ministro abogue por su gremio, pero que no se debe defender a su servidores públicos si actúan mal.

“Respeto mucho al ministro presidente, entiendo que él tiene que defender a los jueces, hay un asunto ahí que tiene que ver con la defensa de los gremios, pero yo no voy a defender a un servidor público corrupto porque pertenece al Ejecutivo. El que actúa mal, tiene que ser castigado” afirmó.

López Obrador señaló que “hay tiempo para llevar a cabo la reforma del Poder Judicial” y se manifestó esperanzado de que así lo planteen los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, los ministros de la SCJN o los jueces.

“Sí está mal el Poder Judicial, con todo respeto a su independencia”, aseveró el mandatario.

Señaló que, por ejemplo, las resoluciones del juez Ventura Ramos, que ha sido denunciado por autoridades federales por su actuar, pueden haber sido adoptadas conforme a lo que señala la ley, pero eso, dijo, no significa que hayan sido justas.

“Todo tiene que ver con el supuesto debido proceso. Son fallas en la integración de los expedientes que presenta el ministerio público, o sea, forma, no fondo. Puede ser derecho, que está por verse, pero yo creo que es chueco, pero sin duda no es justicia. Estamos hablando de un caso de tremenda injusticia y, porque no está bien presentada la denuncia por el Ministerio Público voy a resolver dejar en libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué no se repone el procedimiento, qué no es juez, no tiene que ver con la justicia? ¿Quién lo nombró, por qué el caso de Ayotzinapa lo atiende un juez de Tamaulipas?”.

Dijo que sin una reforma al Poder Judicial, los jueces “van a seguir haciendo y deshaciendo’. Tiene que haber una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial. Esto no puede seguir manteniéndose así. Y que la autonomía de los jueces, si a esas vamos, ese juez es el Estado. ¿Quién lo eligió para ser el jefe del Estado? Está por encima de todo, tiene un poder omnímodo. Esto hay que revisarlo, sin duda”.

Afirmó que de ningún modo está en contra del debido proceso. “No, si el problema de méxico fuesen las leyes, no habría problema, porque ninguna ley dice que hay que actuar de manera injusta, que hay que proteger a delincuentes, que está permitido robar. Ese no es el asunto de fondo. Hace falta una revisión. Ojalá que tomen la iniciativa al interior del Poder Judicial”.

