Consideró que estos actos de confrontación se dan porque existen “intereses que lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al gobierno, los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes, han estado informados de todo lo que estamos haciendo. Se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables, sin impunidad. Sin embargo, (algunos grupos) están queriendo enrarecer la situación. Porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas, porque viven del conflicto”.

El mandatario mexicano señaló en la mañanera de este viernes que en su administración ya no hay violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, y hay sectores que insisten en que estas garantías se siguen vulnerando. “Yo les digo no, no somos iguales”.

Insistió en que el derecho a la protesta se tiene que ejercer sin conflictos. “Si se protesta se tiene que hacer de manera pacífica. ¿Qué es eso de venir a la procuraduría (Fiscalía General de la República) con bombas (molotov) y a tirar piedras? ¿Cómo enfrentar la violencia con la violencia? ¿En qué se parecen a Gandhi, a Martin Luther King, a Mandela?

Ayer, en la sede de la FGR, al finalizar una manifestación convocada por los padres de las víctimas, algunas personas con los rostros cubiertos lanzaron objetos y realizaron pintas contra la sede, generando un enfrentamiento con policías capitalinos, causando varias personas heridas.

