AMLO ofrece ‘sueldazos’ a médicos extranjeros de más de 50 mil pesos; Cuba y Venezuela los más beneficiados (video)

Este martes, Zoé Robledo recordó que la convocatoria está hecha para cubrir 749 espacios vacantes durante un año en 54 hospitales.

Recordó que también pueden participar médicos mexicanos en la convocatoria.

Sobre el concurso nacional para médico generales y personal de enfermería, se han postulados 16 mil 248 profesionales para la cobertura en cinco estados. El personal requerido es de 3 mil 915 vacantes.

Explicó que los médicos que sean seleccionados percibirán un sueldo de 53 mil 569 pesos, que incluye dos boletos de avión, de ida y vuelta, traslado al lugar de residencia y centro de trabajo, así como todos los trámites, pagos y requerimientos migratorios, así como la validación académica de las instituciones educativas en México.

Los médicos también contarán con apoyos para alimentos, hospedaje y prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y fondo de ahorro.

En agosto pasado, el mandatario mexicano dijo que a pesar de las críticas, su gobierno seguirá contratando médicos cubanos pues el objetivo es garantizar que en ningún hospital del país se carezca de personal de salud.

“Quiero llamar la atención sobre esta actitud hipócrita, inhumana, conservadora, de estar concibiendo la salud como un privilegio no como un derecho, la salud es un derecho humano, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con fronteras y les guste o no les guste vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país”, expresó.

En conferencia de prensa, defendió su decisión de contratar personal médico procedente de Cuba, país por el que realizó una gira en mayo de este año.

“Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba, especialistas a ayudarnos porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública, no se formaron en México médicos, suficientes especialistas, la culpa de que no tengamos médicos y especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear al país. Esos mismos y sus achichincles, que deberían estar avergonzados por la decadencia que provocaron, ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad, ahora gritan como pregoneros cuando fueron cómplices, callaron cuando se estaba saqueando al país como nunca en la historia de México”, dijo.