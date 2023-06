AMLO pide la unidad... a los del bloque de oposición

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en su conferencia matutina a los partidos de oposición que convoquen a la unidad y dejen a un lado las ambiciones personales para que defiendan un proyecto en común rumbo al 2024.

“Me parece no sólo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad, que el bloque conservador se una, eso es importante. Que todos se unan y que defiendan un proyecto, un ideal, una doctrina, que hagan a un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder”, expresó el mandatario.

“Que sólo les interesen los cargos, yo quiero ser pluri, yo quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero ser Presidente, no, los ideales. No le hace que sean ideales conservadores, pero que defiendan un proyecto, por lo que creen, porque -si no es así- es pura ambición personal, es politiquería”, comentó.

López Obrador reiteró en “La Mañanera” que los militantes y simpatizantes de la oposición deberán priorizar la lealtad en torno a un proyecto y no a una persona.