Clases el sábado 17 de junio... ¿Será obligatorio que los alumnos de educación básica asistan?

La secretaria dijo que estas acciones también se realizarán en zonas abiertas como parques, jardines, centros deportivos y comunitarios, por lo cual esperan que la participación sea alta, ya que estarán los alumnos con sus familiares y docentes en dichas actividades.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué hay clases el sábado 17 de junio en México?... la medida que la SEP toma para primarias y secundarias del país

“Se trata de que todos tomemos en cuenta la importancia de prevenir adicciones, desde las 10:00 horas estaremos haciendo actividades en todo el país, lo importante es que se vea una fuerza nacional que está por la campaña de prevención de adicciones y el bienestar”, dijo la funcionaria federal.

¿Será obligatorio y habrá sanciones?

La secretaria invitó para que el 17 de junio se lleven a cabo la actividades extraescolares contra el uso de las drogas, el único problema es que el día elegido es sábado y por ende inhábil, por lo cual no estarían obligados a participar los docentes y los alumnos en esta dinámica.

Sin embargo, hasta el momento la Secretaría de Educación no ha emitido un comunicado ni su titular se ha pronunciado sobre lo que pasaría y si habrá castigos para los alumnos, familiares y docentes que decidan no participar en esta actividad que promueve a no usar drogas y las consecuencias de éstas.

Las quejas de posibles docentes en redes sociales no se han hecho esperar, ya que después de que se hiciera el anunció de estas actividades extraescolares, los comentarios salieron porque se desaprueba la medida por parte de la titular de la SEP, ya que cuestionaron del por qué no se hace en horario escolar, además criticaron del disponen del tiempo de la gente, ya que muchos cursos de capacitación de los maestros se dan en ese día.

“¿Por qué disponen del tiempo de los maestros en fin de semana? ¿Acaso va a ser día pagado? Porque si no es así no tienen derecho de disponer del tiempo de los docentes en día no laboral”, cuestionó el usuario @luisgarzaaveiro.

¿QUÉ ALUMNOS DEBEN IR A CLASES EL SÁBADO 17 DE JUNIO?

Como lo mencionó la SEP, tendrán la oportunidad de acudir los alumnos de educación básica; es decir, de preescolar, primaria y secundaria.

¿SERÁ OBLIGATORIO QUE LOS ALUMNOS VAYAN A CLASES EL SÁBADO 17 DE JUNIO?

La Secretaría de Educación Pública no determinó la obligatoriedad de la jornada de prevención en todo el país, aunque recomendó la asistencia a clase de los alumnos para reforzar las medidas en contra de las adicciones.

¿EN QUÉ CONSISTE LA CAMPAÑA?

La campaña “Si te drogas te dañas” consiste en: informar, atender, promover y evitar el consumo de drogas, sobre todo en alumnos y alumnas de secundaria y educación media superior, a través de una estrategia de acciones en el aula y de campaña de información.

Las acciones en el aula son:

• Intervenciones de docentes dentro del salón de clase durante tres días a la semana como mínimo

• Cada día, durante 10 a 15 minutos, las y los profesores deberán informar a las y los alumnos sobre los daños que causa el consumo de drogas

• Con algunas asignaturas, la información se puede llevar a cabo de manera natural

• Todas las materias y profesores podrán atender el tema de no al consumo de las drogas

Durante la conferencia del pasado 28 de marzo, al presentar la estrategia, Leticia Ramírez indicó que el Sistema Educativo Nacional tiene registrado a 6 millones 200 mil estudiantes de secundaria y 5 millones 300 mil estudiantes de educación media superior, universo que deben atender en escuelas públicas y privadas, y llevar a ellos el mensaje de la campaña contras las adicciones y el daño que causan las drogas como el fentanilo y las metanfetaminas.

Materiales de difusión

La campaña ‘“Si te drogas te dañas” hará uso de materiales como impresos como son un tríptico informativo con datos específicos “que estaremos difundiendo, estaremos pegando en cada una de las escuelas de educación secundaria y de media superior con infografía y cuestiones fundamentales de qué contienen las drogas, en este caso es el del fentanilo”.

Además de la guía para docentes en donde, “de manera básica, informada, se dice cuáles son las características de las drogas y por qué es importante evitar su consumo”. La guía también incluye sugerencias didácticas.